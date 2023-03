Telstar heeft grens van 55 punten heilig verklaard: "We zijn op de goede weg"

Telstar speelt vanavond tegen ADO Den Haag. Twee ploegen die dit jaar weinig scoren, maar Telstar-trainer Mike Snoei is op zijn hoede. "Afwachten met wie ze komen, maar als ik zie wie ze aan boord hebben; Thomas Verheydt, Joey Sleegers, Ricardo Kishna en Joël Zwarts. Dat zijn jongens die eerder veel goals hebben gemaakt. ADO moet je dus in de gaten houden", aldus Snoei.

Mike Snoei over ADO Den Haag - NH Nieuws

"Ik denk dat ze een prima ploeg hebben. Onder Dick Advocaat zijn ze omhoog gekropen. In Den Haag tegen ADO spelen blijft ontzettend lastig", blikt Snoei vooruit. Eerder dit seizoen bleven de Witte Leeuwen steken op een doelpuntloos gelijkspel.

Telstar staat op een keurige negende plaats in de eerste divisie. De Noord-Hollanders zijn nog volop in de race voor de play-offs en denken te weten hoeveel punten daarvoor nodig zijn. "Wij hebben maar één doel en dat is met deze groep de play-offs halen. Daar hebben wij ongeveer 55 punten voor nodig. Wij moeten dus nog aan de bak", aldus Snoei. Telstar heeft nu 43 punten uit 30 duels.

