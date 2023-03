Trainer Mike Snoei doet smeekbede voor 'boegbeeld' Glynor Plet: "Spijt van te vroeg stoppen"

Glynor Plet houdt de gemoederen in Velsen-Zuid behoorlijk bezig. De aanvoerder van Telstar heeft opnieuw een formele opzegging van zijn contract gekregen. De 36-jarige spits zou dus zomaar aan zijn laatste weken bezig kunnen zijn. "Ik houd nog steeds van voetballen. Ik voel me nog goed en fit, maar je denkt na over andere dingen", aldus Plet.

Trainer Mike Snoei hoopt ook komend seizoen gebruik te kunnen maken van de diensten van Plet. Hij vergelijkt de situatie met die van clubicoon Frank Korpershoek. "Hij is een geweldige aanvoerder. Mijn steun en toeverlaat in deze groep. Wij moeten niet gaan bepalen of hij gaat stoppen. Dat moeten dit soort jongens zelf aangeven. Een jaar te vroeg stoppen, daar krijg je weleens spijt van."

Plet blijft de komende weken in gesprek met de club over zijn toekomst. Plet komt dit seizoen minder in de plannen van Snoei voor. Ook is hij inmiddels op leeftijd en slaat hij soms een wedstrijd over. "Ik heb nu een bepaalde leeftijd bereikt dat het ook leuk is om andere jongens te helpen", zegt Plet, die een soort vaderfiguur is geworden. "Met mijn ervaring kan ik veel advies geven en helpen waar nodig is."