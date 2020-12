Trotse Witte Leeuw Yaël Liesdek tekent eerste profcontract: "Heb het afgedwongen"

VELSEN-ZUID - De carrière van Yaël Liesdek gaat de laatste maanden in een rap tempo. De verdediger sloot in de zomer als amateur nog aan bij Telstar onder 21, maar is inmiddels voorzien van een profcontract. "Voelt fijn dat de club me vertrouwen geeft."

Eerste profcontract voor Yaël Liesdek - NH Nieuws

"Ik heb me snel ontwikkeld en daardoor dit afgedwongen", aldus Yaël Liesdek die vorig seizoen speelde nog bij de amateurs van Volewijckers. Inmiddels staat de jonge back op veertien wedstrijden in het betaalde voetbal. "M'n doel is het hoogste niveau halen zoals de Champions League, maar ik begin nu in de eerste divisie. Dus vanuit hier moet ik stappen maken." "Hij durft aan te vallen en het avontuur te zoeken", analyseert trainer Andries Jonker zijn pupil. "Hij heeft energie en is nog piepjong met z'n negentien jaar."

Quote "Yaël zijn volgende doel moet zijn om onbetwiste basisspeler te worden" Telstar trainer, Andries Jonker

Zo vader, zo zoon De naam Liesdek in geen onbekende bij Telstar. In het verleden speelde de vader van Yaël, Marcel Liesdek, namelijk ook voor de Witte Leeuwen. "Hij was trots op me." Volgens Jonker lijkt junior qua spel niet op senior. "Marcel stond meer in de as van het veld en Yaël speelt meer vanaf de zijkant. Ze lijken dus niet op elkaar." Met z'n eerste contract op zak moet Liesdek een volgende stap maken. Jonker: "Nu moet hij een onbetwiste basisspeler worden en elke week goed zijn." Zondag speelt Liesdek met Telstar thuis tegen NEC. Bekijk de video voor de gesprekken met Liesdek en Jonker.