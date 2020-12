Nieuwe stadion- en shirtsponsor voor Telstar: "Stappen voorwaarts maken"

"Het is ons jaren niet gelukt om de combinatie te pakken van stadion en shirt", vertelt commercieel directeur van Telstar Natascha van Grinsven voor de camera van NH Sport. "Daarom zijn we heel trots dat het nu wel is gelukt. We kunnen stappen voorwaarts gaan maken."

Regionaal bedrijf

Namens BUKO plaatste Dick Burger een handtekening onder het nieuwe contract. De directeur is zeer blij met de overeenkomst. "We zijn een regionaal bedrijf en ik ben hier zelf ook opgegroeid. En wat mij betreft duurt het minimaal tweeënhalf jaar, zeker als je je naam aan het stadion verbindt."

Zondag speelt Telstar voor het eerst in het BUKO Stadion. Tegenstander in Velsen-Zuid is NEC.

Bekijk bovenstaande video voor beide gesprekken met Van Grinsven en Burger.