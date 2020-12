Van Wetten schiet Telstar naar drie punten bij tiental Jong Ajax

Het duurde niet lang tot er voor de eerste keer beweging op het scorebord kwam, want na tien minuten voetbal mondde het eerste gevaar direct uit tot een doelpunt. Uit een voorzet van Youri Regeer was het de 17-jarige Arjany Martha die knap binnenknikte en Jong Ajax op voorsprong zette. Via Max de Waal en Victor Jensen kreeg de ploeg van trainer Mitchell van der Gaag vervolgens kansen om de voorsprong te vergroten, maar Telstar-doelman Jasper Schendelaar liet zien zijn mannetje te staan.

In de loop van de eerste helft kroop Telstar stukje bij beetje uit hun schulp en de Velsenaren kregen dan ook kansen op de gelijkmaker. Een kopbal van Sebastian Soto en een poging van Gyliano van Velzen leverde weinig gevaar op, maar dat gold niet voor de inzet van Yael Liesdek. De vleugelverdediger kwam in kansrijke positie en had het aan een uitgestoken been van een Ajacied te danken dat hij de gelijkmaker niet op zijn naam kon schrijven.

