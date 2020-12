Jong Ajax-trainer Van der Gaag gaat met een vervelend gevoel de winterstop in

AMSTERDAM - Jong Ajax verloor de laatste wedstrijd van het kalenderjaar maandagavond met 1-2 van Telstar. Dat terwijl de Amsterdammers voldoende kansen kregen op een beter resultaat. "Op deze manier gaan we de korte winterstop die we hebben toch met een vervelend gevoel in", aldus trainer Mitchell van der Gaag.

"We hebben met name de eerste 25 minuten heel goed gespeeld", vertelt Van der Gaag na afloop van de wedstrijd voor de camera van NH Sport. "We wisten dat Telstar graag in de duels wilde komen maar daar voetbalden we ons prima onderuit. Nadat Liam (Van Gelderen, red.) er uit ging waren we wat zoekende, maar eigenlijk zonder problemen. Je maakt een goede goal en later kom je op 2-0. Iedereen zag dat het een doelpunt was, behalve de grensrechter. Daar heb je ook mee te maken."