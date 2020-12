Matchwinner Van Wetten: "Deze ga ik niet snel vergeten!"

"Het was lastig om te voetballen op het begin", analyseert Van Wetten het duel op De Toekomst. "We hadden moeite om de tweede ballen te winnen. Dan zie je dat we lastig in ons spel komen en die rode kaart van Hassane Bandé helpt vervolgens dan wel mee. Uiteindelijk was ik de gelukkige die mocht scoren vandaag. Het is me eerste doelpunt in het betaalde voetbal, dus die ga ik niet zo snel vergeten."

Ook trainer Andries Jonker was logischerwijs blij met de overwinning van zijn ploeg op de Amsterdammers. "Ondanks het opnieuw ontbreken van veel spelers, het opnieuw matig beginnen en het opnieuw verliezen van een speler vroeg in de wedstrijd, hebben we het toch weer om weten te keren", begint de oefenmeester. "We hebben geluk gehad vandaag. We hebben een wedstrijd of vijf de punten weggegeven en dit is de derde keer dat we punten stelen. Ik denk dat we het onszelf enorm moeilijk hebben gemaakt en dat Ajax veel kansen heeft gehad om 2-1 of 2-2 te maken."

