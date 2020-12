Telstar-spits Soto ook na de winterstop te zien in Velsen-Zuid?

VELSEN-ZUID - Sebastian Soto wordt momenteel gehuurd door Telstar van het Engelse Norwich City FC, maar de kans bestaat dat hij in de winterstop terugkeert naar Engeland. "Contractueel kan dat", aldus trainer Andries Jonker.

In de tijd dat Sebastian Soto bij Telstar speelde, werd hij Amerikaans international. Inmiddels staat de teller op twee interlands. Afgelopen woensdag maakte hij nog minuten voor Amerika in het duel tegen El Salvador (6-0 winst). De kans wordt hierdoor groter dat hij een werkvergunning krijgt in Engeland.

Iets wat deze zomer nog niet mogelijk was. "Hij heeft heel snel naam gemaakt in Nederland doordat hij een prachtige goal maakte. Maar als je naar de speelminuten kijkt dan zijn dat er heel erg weinig. Ik hoop en verwacht dat Norwich hem bij Telstar laat spelen en hem op gang laat komen. Dan kan je pas zien waar hij voor staat en of hij meer gaat scoren"