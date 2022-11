Telstar-pechvogel Yaël Liesdek met vierde blessure 'man van glas?: "Zeker niet"

Telstar-verdediger Yaël Liesdek zit weer in de lappenmand. Dit keer heeft hij een schouderblessure en dat is zijn vierde blessure in anderhalf jaar tijd. "Ik ben zeker geen man van glas en probeer zo fit mogelijk weer terug te komen", is de 21-jarige Liesdek strijdvaardig.

Yaël Liesdek: "Ik ben zeker geen man van glas" - NH Nieuws

Eind oktober moest de voetballer geblesseerd van het veld. Dat gebeurde in de wedstrijd tegen FC Dordrecht (2-2). Met deze blessure ligt hij er nu zeker een paar maanden uit. "Mijn schouder was uit de kom gegaan. Voetbal is een contactsport dus in duels moet ik uitkijken. Ik moet nu gaan handelen zodat ik dat kan voorkomen", vertelt Liesdek over zijn schouder die uit de kom kan schieten. Operatie Of Liesdek geopereerd moet worden is nog niet bekend. Voor de Amsterdammer is het dus zoveelste tegenvaller. Hij is bezig aan zijn derde seizoen bij Telstar, maar kende al meerdere blessures de afgelopen jaren. Tekst loopt door onder video.

Yaël Liesdek voelde zich beter na meerdere gesprekken - NH Nieuws

De voetballer geeft aan dat het vooral mentaal een klap was dat hij weer geblesseerd is geraakt. "Je staat weer langs het veld te kijken hoe die jongens op het veld staan", aldus Liesdek.

Quote "Ik heb veel gesprekken gevoerd. Met name met mijn familie" voetballer Yael liesdek

Derde seizoen De inwoner van Amsterdam is bezig aan zijn derde seizoen in Velsen-Zuid. In de zomer van 2020 begon hij in het Onder 21-team van Telstar. Al snel wist hij toenmalig trainer Andries Jonker te overtuigen. Ook onder de huidige trainer Mike Snoei leek hij een basisplaats te hebben veroverd tot zijn blessure. "Ik heb veel gesprekken gevoerd. Met name met mijn familie. Dat heeft er voor gezorgd dat ik er na één week weer bovenop kwam." Voor Telstar kwam hij tot nu toe tot 54 duels waarin hij twee keer wist te scoren.