Telstar-matchwinnaar Yaël Liesdek: "Dit is echt een kick voor mij"

ROTTERDAM - "Iedereen kwam naar mij toe en was superblij. Dit is echt een kick voor mij", sprak Telstar-matchwinnaar Yaël Liesdek nadat hij de winnende tegen Excelsior maakte.

Het leek erop dat Telstar op bezoek bij Excelsior met 1-1 gelijk ging spelen, maar in de laatste seconden van de wedstrijd was het Liesdek die keurig de 2-1 maakte. "In de laatste minuut een winnende goal maken. Dat maakt mij heel erg blij", aldus Liesdek.