RIVM publiceert vandaag nieuwe metingen over kankerverwekkende stoffen rond Tata

Is Tata Steel er de afgelopen tijd in geslaagd minder giftige stoffen uit te stoten dan pakweg een jaar geleden? Een RIVM-rapport van vandaag moet helpen die vraag te beantwoorden. De schadelijke metalen en PAK-stoffen waar het om gaat, zorgen met name bij kinderen voor een verhoogde kans op kanker en hersenschade. Ouders uit Beverwijk waren na het laatste rapport bezorgd: zij vegen daar net als in Wijk aan Zee regelmatig schadelijk zwart stof van speeltoestellen af.

Het is de derde keer in een kleine drie jaar tijd dat het RIVM de hoeveelheden schadelijke PAK's en metalen in grof stof rondom Tata Steel heeft gemeten. Bij de twee eerdere metingen, in 2020 en begin 2022, was het volgens de onderzoekers meer dan duidelijk 'dat er grote hoeveelheden van die stoffen in het IJmondgebied neerdalen, vergeleken met gebieden waar geen grote bronnen zijn die stof uitstoten.'

Maar van een verbetering of verslechtering tussen de twee meetmomenten was nog geen sprake, zei het onderzoeksinstituut. Er zaten steeds te grote hoeveelheden ziekmakende PAK's en metalen in het stof dat neerdwarrelt in de IJmond.

Wel werd duidelijk dat een andere overheersende windrichting Tata's stofuitstoot anders over de regio verdeelde. In 2020 was nog voornamelijk Wijk aan Zee de pineut met de PAK's en metalen, in 2022 was het vooral Beverwijk.

Het was eind vorig jaar reden voor omwonendengroep FrisseWind om een petitie te starten: Tata Steel moet niet alleen in Wijk aan Zee dagelijks de speeltuintjes schoonmaken, maar ook in Beverwijk, vond de stichting. "Waar de wind waait, daar komt het neer. En daar moet dus ook schoongemaakt worden", zei Stephanie Dumoulin van Frisse Wind toen.

'Uitstoot niet hetzelfde als depositie'

Ze kregen nul op het rekest: Tata Steel-directeur Hans van den Berg zag 'geen aanleiding' ook in Beverwijk te gaan schoonmaken. Het RIVM doet namelijk onderzoek naar de stoffen die zij in de IJmond vindt. Dat is niet precies hetzelfde als een onderzoek naar wat Tata Steel uit de schoorsteen uitstoot.

Vooruitlopend op onder andere het onderzoek van vandaag schreef hij toen: "Om trends en ontwikkelingen in de neerslag van stoffen te kunnen vaststellen moeten de depositiemetingen over langere tijd meerdere malen worden herhaald."

Bij die opmerking kan worden aangemerkt dat het RIVM juist expres onderzoek doet rondom Tata Steel. Precies omdat 'grote hoeveelheden PAK's en metalen in grof stof zit dat er neerdaalt, vergeleken met gebieden waar geen grote bronnen zijn die stof uitstoten'.

In navolging van de petitie voor de speeltuinschoonmaak heeft FrisseWind vandaag al een eventuele nieuwe actie in voorbereiding, als reactie op het rapport van vandaag, zegt Sanne Walvisch van die stichting. Hoe de actie er precies uit zal zien, wil zij pas later vandaag zeggen.

