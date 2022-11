Nog veel vragen over RIVM-rapport over Tata Steel, maar antwoorden blijven uit

Bewoners van Velsen, Beverwijk en Heemskerk zitten nog vol vragen over het onlangs gepubliceerde RIVM-rapport, dat aantoont dat er rond Tata Steel nog veel ziekmakende stoffen in de lucht hangen. Dat werd gisteren goed duidelijk op een bewonersavond over het rapport. Zeker 35 bezorgde bewoners spraken zich uit over hun zorgen.

Jeroen Olthof, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, baalt daarvan. "Het is jammer dat we nog geen conclusies kunnen trekken. We kunnen wel zien dat er stof neerdaalt en dat er veel daarvan van Tata Steel komt. We gaan met de IJmond-gemeenten en het RIVM kijken naar de manier waarop we de onderzoeken doen."

Een bewoonster is niet tevreden en loopt zelfs vroegtijdig weg. "Ik voel me door de overheid in de steek gelaten", vertelt ze even later, net buiten het stadhuis.

"We verwachten in de toekomst bij dit soort onderzoeken ook effecten te zien van de maatregelen die worden getroffen", vertelt Olthof. "Als provincie willen we structureel een andere fabriek zien en ook meer maatregelen om de uitstoot te verminderen."

Onderzoek in de toekomst

Een bewoonster stelt gelijk na de presentatie van het RIVM haar meest prangende vraag. Ze wil weten hoe er in de toekomst onderzoek gedaan gaat worden. "Misschien moeten we ook aan een andere manier van meten gaan denken, zoals op minder plaatsen maar vaker. We wachten voor nu op de resultaten van het volgende onderzoek. Daarna gaan we kijken hoe we in de toekomst gaan meten", zei het RIVM.

Wethouder Brigitte van den Berg reageert op het onderzoek van het RIVM: "Toen ik deze resultaten zag, kwam het echt wel even binnen. Er is eigenlijk nog geen aantoonbare verbetering terwijl we daar zo erg op hoopten. Er zijn veel aanleidingen om te zeggen dat de meting nog wat vroeg is en dat er meer metingen nodig zijn om een trend te zien."