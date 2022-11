Petitie van Frisse Wind moet zorgen voor roetvrije speeltuinen in Beverwijk en Velsen

Stichting Frisse Wind maakt zich na een nieuwe publicatie van het RIVM hard voor schone speeltuinen. In Wijk aan Zee worden de speeltuinen al dagelijks schoongemaakt op kosten van Tata Steel, de stichting pleit er nu voor dat dit ook in omliggende kernen zoals Beverwijk gaat gebeuren. "Nu hebben kinderen heel veel last, daar moet iets aan gebeuren."

Als moeder in Beverwijk heeft Gwendolyn Porte een zorg die ze liever niet zou dragen. Ze wil dat haar zoons van 10 en 11 jaar oud zo min mogelijk in aanraking komen met alles wat neerdaalt uit de fabrieken van Tata Steel. Deze week nog hoorde ze een bizar verhaal. "Een meisje op een basisschool had allemaal zwart stof aan haar handen, smeerde het in haar gezicht en zei tegen haar juf 'kijk, nu ben ik net een roetveegpiet'. Dat klinkt grappig maar is natuurlijk heel ernstig, dat dat hier gewoon neervalt."

Handen wassen na het buitenspelen, dat geeft Gwendolyn haar jongens mee. Soms schiet het er bij in om ze daar op te wijzen en eigenlijk moet buitenspelen gewoon veilig en schoon kunnen, vindt ze. Dat is Frisse Wind helemaal eens. Daarom is die stichting een petitie begonnen. Stephanie Dumoulin van Frisse Wind vertelt daarover: "Iedereen kan ondertekenen en we hebben een brief opgesteld die mensen kunnen sturen naar Hans van den Berg, de CEO van Tata Steel, en aan de burgemeesters van de gemeenten. We doen dat om er voor te zorgen dat iedereen wakker wordt en zich realiseert dat er nu echt schoongemaakt moet worden."

Of Tata Steel uiteindelijk mee wil werken aan deze grootschalige, liefst dagelijkse schoonmaakklus durft Dumoulin niet te zeggen. "Het is een beetje afwachten. Het is natuurlijk echt nu al vier jaar bekend dat er heel veel kankerverwekkende stoffen en andere stoffen neerdalen. Tot op heden heeft Tata Steel gezegd: 'We maken alleen in Wijk Aan Zee schoon'. Dat is van de zotten."