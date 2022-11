RIVM: Nog steeds te veel ziekmakende stoffen rondom Tata Steel

Het is Tata Steel nog niet gelukt om het aantal kankerverwekkende stoffen en metalen die in de IJmond worden gevonden, te verlagen. Uit nieuw onderzoek van het RIVM blijkt dat er dit voorjaar net zo veel zogenoemde PAK's en metalen neerdaalden als in 2020.

Ook de provincie zegt nog altijd bezorgd te zijn over de situatie rondom Tata Steel. "Ik deel de zorg van de inwoners van de IJmond over het hoge niveau van stoffen die in het onderzoek zijn gemeten", zegt gedeputeerde Jeroen Olthof. Volgens hem zijn er meer metingen nodig om vast te kunnen stellen of de maatregelen die Tata heeft aangekondigd, effect hebben.

De boodschap van het RIVM-rapport over de metingen uit 2020 blijft daardoor stevig overeind: de PAK's en metalen, zoals lood, die in de IJmond neerdalen, zorgen voor een verhoogde kans op kanker en hersenontwikkelingsschade, voornamelijk bij kinderen.

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK's) zijn een groep organische stoffen die ontstaan door onvolledige verbranding, zo staat op de website van het RIVM. "Deze worden bijvoorbeeld gevormd bij het aanbranden van eten (barbecueën), het stoken van houtkachels en open haarden en ze zitten in sigarettenrook. PAK’s komen voornamelijk in het lichaam door voeding en inademing. Een kleine hoeveelheid wordt opgenomen via de huid."

Om de gezondheidssituatie in de IJmond in de gaten te blijven houden, deed het RIVM het grofstof-onderzoek van 2020 dit voor- én najaar nog eens over. Vandaag presenteerde het de resultaten van dat eerste herhaalonderzoek uit het voorjaar.

Het RIVM zegt daar vandaag over: "Het kan zo zijn dat er minder uit de schoorstenen komt. Dan zouden we dat in komende metingen moeten merken. Bij de laatste resultaten van ons onderzoek kunnen we nog niet zeggen dat we minder PAK's vinden in neergedaald stof in de IJmond."

Reactie Tata Steel

Tata Steel laat weten zijn best te doen om 'de impact van onze fabrieken op de leefomgeving verder te verminderen'. "We zijn in 2019 begonnen met het uitgebreide verbeterprogramma om allerlei overlast terug te dringen. Bovendien laten ook wij sinds vorig jaar een extern bureau in de omgeving stofmonsters nemen om de herkomst te analyseren."

Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat gaat het RIVM de opdracht geven de metingen de komende tijd vaker te herhalen, aldus een woordvoerder van het RIVM.

Onderstaande video maakte NH Nieuws vorig jaar over uitstoot bij Tata Steel.