Tata 'ziet geen aanleiding' speeltuinen Beverwijk schoon te maken, zoals in Wijk aan Zee

Tata Steel gaat Beverwijkse speeltuinen niet schoonmaken. In Wijk aan Zee poetst het bedrijf wél elke dag stof met giftige hoeveelheden PAK's en lood van de toestellen. Toen vorige maand bleek dat er in Beverwijk ongeveer even veel stof neerdwarrelt als in Wijk aan Zee, eiste Stichting FrisseWind.nu dat Tata vanaf nu ook Beverwijk aandoet in de dagelijkse schoonmaakronde. Tata-directeur Hans van den Berg 'ziet voorlopig geen aanleiding ons schoonmaakbeleid uit te breiden'.

Twee jaar geleden werd dat grof stof voornamelijk in Wijk aan Zee gevonden, maar bij vervolgonderzoek dit jaar was met name Beverwijk de klos. Dat komt door de verschillende overheersende windrichtingen tijdens de twee onderzoeken, legde het RIVM vorige maand uit, toen zij het onderzoek publiceerden .

Het RIVM concludeerde vorig jaar dat er in 2020 schadelijke hoeveelheden PAK's en lood in het grof stof rond Tata Steel neerdaalde, met als gevolg een verhoogde kans op kanker en hersenontwikkelings schade voor met name kinderen. Die spelen namelijk buiten en willen hun handen nog wel eens in hun mond stoppen.

Eén plus één is twee, dacht Stichting FrisseWind: Tata Steel maakt al een paar jaar iedere dag de speeltoestellen in Wijk aan Zee schoon, vanwege het ongezonde stof dat erop blijft liggen. Als er net zoveel stof in Beverwijk neerdaalt, dan moet dat daar ook gebeuren, vinden ze.

Maar waar FrisseWind de schoonmaak door Tata Steel in Wijk aan Zee ziet als een schuldbekentenis, en uitbreiding van die schoonmaakwerkzaamheden in Beverwijk als een morele plicht, ziet Hans van den Berg het anders.

De speeltuinen in Wijk aan Zee worden schoongemaakt naar aanleiding van grafietregens in 2018, legt hij in zijn mail uit. Grafiet is iets anders dan het grof stof waar het nu over gaat. En die 'grafietverwaaiingen' zijn al een tijdje voorbij door de komst van speciale overkoepelende hallen op het terrein. Bij wijze van aardigheidje is Tata Steel daarna toch doorgegaan met de schoonmaak.

Neergedaald stof gemeten, niet de uitstoot

Voor Beverwijk geldt volgens Van den Berg een ander verhaal, waardoor Tata Steel de schoonmaakwerkzaamheden voorlopig niet naar Beverwijk uitbreidt. Hij wijst erop dat wel het neergedaalde stof rond Tata Steel hetzelfde is gebleven, maar de uitstoot van het bedrijf niet gemeten is, en dat het RIVM daarover niets met zekerheid kan zeggen.

Hij schrijft: "Vanwege het wisselende beeld en de onzekerheden kan het RIVM, zoals ze zelf in het rapport aangeven, geen uitspraak doen over een af- en toename van de emissies van PAK en metalen zoals lood als gevolg van de bedrijfsactiviteiten van Tata Steel sinds de metingen in 2020."

In een persbijeenkomst van het RIVM zeiden onderzoekers vorige maand dat de conclusies van eerdere RIVM-rapporten overeind blijven staan. Die zeiden toen 'een indicatie zijn dat een aanmerkelijk deel van het neergedaalde stof afkomstig is van het terrein van Tata Steel'.

