'Lelijk eendje' van Alkmaarse winkelstraat wacht op metamorfose: "Belangrijke plek in de stad"

"We willen in het ontwerp geen kerk nabootsen", vertelt Breg. "We hebben wel gekozen voor een klassieke uitstraling met veel metselwerk en ornamenten. In het ontwerp hebben we de historische toren geïntegreerd. Het appartement op de bovenverdieping krijgt de torenspits erbij. Dat zou bijvoorbeeld een atelier kunnen worden."

Van de in 1985 gesloopte Dominicuskerk, een driebeukige kruisbasiliek van de hand van architect Cuypers, is alleen een torentje gered van de sloopkogel. Op de plek waar de kerk stond, verrees kort daarna winkelcentrum Domus. Het pand, voor veel Alkmaarders een 'lelijk eendje', staat leeg sinds kledingwinkel Primark in 2021 vertrok .

De plannen voor de Laat 128 zijn ambitieus, Het complex The Dome - een knipoog naar de gesloopte kerk - bestaat uit 70 woningen die verhuurd en verkocht gaan worden. Een groot deel van de woningen is volgens Jerry Breg bedoeld voor starters op de woningmarkt. "We willen boven het verplichte percentage van 30 procent zitten om jonge mensen een kans te geven."

"Er was een alternatief waarmee het unieke gebouw van architect Pierre Cuypers behouden was gebleven", vertelt deskundige Gert van Kleef in het NH-programma Ons Dorp. "Helaas koos het bisdom voor het geld. De sloop leverde een paar duizend, toen nog, gulden extra op."

Eigenlijk had Jerry Breg van GTP Vastgoed al willen beginnen met de bouw van The Dome. Al in 2020 werd het plan bedacht, maar de ambtelijke molens malen traag. "Het is een weg met hobbels", vertelt Breg. "We moesten van de welstandscommissie meerdere keren terug naar de tekentafel. Ik snap het ook wel, want het is een belangrijke plek voor de stad. Maar het kost wel tijd en geld."

Vertraging

Breg hoopt dan ook dat de val van het Alkmaarse college niet tot nog meer vertraging leidt. De vergunning ligt volgens hem al klaar, maar moet nog voorzien worden van de nodige handtekeningen. "Normaal gesproken doet een wethouder dat, maar die hebben we nu niet meer. Ik ga er wel vanuit dat het goed komt en in de tussentijd zitten we ook niet stil. We hopen aan het eind van dit jaar te starten met bouwen."