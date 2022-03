Leegstand winkelstraat te lijf met metamorfose: "Nieuw leven in de Laat"

De herinrichting van de Laat is deze week begonnen. De Alkmaarse winkelstraat kampt al jaren met leegstand. Een nieuwe look, vergroening en het weren van auto's moet de straat een nieuwe start geven.

"Er wordt verblijfskwaliteit toegevoegd, waarmee we nieuw leven in de Laat blazen", stelt centrummanager Loes Bruinenberg van Alkmaars Bolwerk, de belangenvereniging van winkeliers en ondernemers in de binnenstad. In november moet de herinrichting klaar zijn.