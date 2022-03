Winkelstraten steeds leger: "Met alleen verkopen, verkopen, verkopen overleef je niet"

Het aantal lege etalages in winkelstraten neemt nog steeds toe. De coronamaatregelen hebben het er niet beter op gemaakt, maar door online shoppen en de vergrijzing werd de trend al ruim voor 2020 ingezet. 'Verkopen, verkopen, verkopen' is niet genoeg om de toekomst van de winkelstraten te garanderen, zegt expert Martijn Exterkate.

In Nederland staat 15 procent van de winkels in winkelstraten leeg en ook in de Noord-Hollandse regio's is de leegstand door de jaren opgelopen. De afgelopen twee jaar kreeg vooral Amsterdam het zwaar te verduren, waar de leegstand bijna verdubbelde. Ook in kleinere steden als Bloemendaal of Den Helder verschijnen steeds meer lege etalages.

Martijn Exterkate van ruimtelijk-economisch adviesbureau Stec Groep doet er onderzoek naar. "Grote steden als Amsterdam trekken wel weer bij, daar willen ketens zich graag vestigen. Het is vooral kleinere steden die het moeilijk krijgen, hoe houd je het aantrekkelijk voor bezoekers? Het is oppassen voor een neerwaartse spiraal van leegstand in de hoofdwinkelstraten."

Online shoppen en vergrijzing

De coronamaatregelen maakten het niet makkelijk, maar de leegstand is deel van een grotere trend. Online shoppen en vergrijzing zorgen voor weinig inkomsten: mensen shoppen steeds meer online en ouderen komen niet veel in winkels. Dat is te merken in alle Noord-Hollandse regio's, waar de leegstand afgelopen jaren toeneemt.

De klassieke winkelstraten zullen veelal verdwijnen, voorspelt Martijn Exterkate van ruimtelijk-economisch adviesbureau Stec Groep. Door de coronamaatregelen waren de winkelstraten afgelopen twee jaar behoorlijk leeg, maar dat herstelt nu vrij snel weer. Ondanks de herstelde bezoekersaantallen denkt Exterkate dat er nu structureel minder geld naar de winkels gaat. Een leuk dagje uit willen we nog wel, maar dat betekent meer dan alleen winkelen.

Alleen verkopen werkt niet

"Met alleen verkopen, verkopen, verkopen overleef je het niet. De winkelstraat van de toekomst is niet zozeer een winkelstraat, maar meer een centrum met een mix van cultuur, horeca en winkels, een totaalbeleving." Exterkate noemt Haarlem als goed voorbeeld: "Er gebeurt veel op straat en de winkelleegstand is hier heel laag. Er is een goede samenwerking tussen horeca, cultuur en winkels en ook wordt er nagedacht over het verspreiden van bezoekers."