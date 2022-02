Alkmaarse raad wil wachten met herinrichting de Laat, maar volgens wethouder kan dat niet

Meerdere raadsleden willen dat de gemeente wacht met de herinrichting tot er meer duidelijk is over de gevolgen van het verleggen van de fiets- een aanvoerroutes in de binnenstad, in combinatie met de geplande nieuwe woningbouw in Alkmaar. De gemeente stelt daar een visie over op, maar die is voorlopig nog niet klaar.

Dat zorgt voor zorgen bij omwonenden. Met name de bewoners van de Oudegracht vrezen voor ongelukken als zij extra fietsverkeer te verduren krijgen. Raadslid Maya Bolte van Leefbaar Alkmaar heeft bovendien ontdekt dat de aanvoerroutes voor de vrachtwagens dezelfde zijn als de routes voor de fietsers. Volgens Te Beest kan er echter niet langer worden gewacht, mede omdat de aanbesteding bijna rond is, meldt mediapartner Alkmaar Centraal.

Op dit moment rijden er via de Laat dagelijks zo'n 1.600 fietsers. Om die winkelstraat uiteindelijk nog dit jaar fietsvrij te maken moeten die dus worden omgeleid. Zoals de plannen er nu liggen kan dit via de straten Nieuwlandersingel, Kanaalkade en dus de Oudegracht.