Bewoners Oudegracht vrezen ongelukken als er straks honderden fietsers bijkomen

Bij bewoners van de Oudegracht in Alkmaar zijn grote zorgen over de verkeersveiligheid: vanwege de plannen voor de Laat als voetgangersgebied moeten achthonderd fietsers via hun gracht worden omgeleid. Maar daar rijden al veel auto's, zijn geen stoepen, spelen kinderen en letten toeristen tijdens een historische rondleiding niet op. De bewoners eisen beter onderzoek naar alternatieven.

Dit valt te lezen in een door vier bewoners ondertekende brief gericht aan het college en de raad. Ook GroenLinks dient eind deze maand een motie in om veilige alternatieven sneller te onderzoeken.

Op dit moment rijden er via de Laat dagelijks zo'n 1.600 fietsers. Dat is gebleken uit onderzoek. Om die winkelstraat uiteindelijk nog dit jaar fietsvrij te maken moeten die dus worden omgeleid. Zoals de plannen er nu liggen kan dit via de straten Nieuwlandersingel, Kanaalkade en dus de Oudegracht.

Die laatste krijgt dan 2,5 keer zoveel fietsers als nu te verduren: in totaal 1.400. Het baart bewoners van de historische gracht grote zorgen. Volgens hen is er geen gedegen onderzoek gedaan naar of dit wel kan.

'Er is geen stoep'

Zo zou er - voor het fietsonderzoek dat er nu ligt - naast bewegingen van fietsers, géén rekening zijn gehouden met bewegingen van auto's, brommers en voetgangers. Die rijden er veelvoudig en aan de gracht wordt ook geparkeerd.

Ook wordt er in het onderzoek gesproken over een stoep, alleen die bestaat niet echt als je over de gracht loopt. In de motie van GroenLinks valt ook het bezwaar te lezen dat de voordeuren van bewoners direct aan de gracht zitten. 'Het verkeer rijdt er vlak voor langs. Er wonen gezinnen met spelende kinderen.'

Daarnaast klopt de genoemde breedte van de weg niet: in het echt valt die veel smaller uit dan 7,5 meter.