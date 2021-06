Opknapbeurt, maar geen gracht voor de Laat

Al jaren kampt de winkelstraat met leegstand. Een facelift moet het winkelend publiek terug lokken en de straat weer aantrekkelijk maken om er een winkelpand te huren, zo is het idee.

Een van de voorstellen om de sfeer te verhogen was de terugkeer van een gracht in het midden van de straat, zoals dat er voor de demping in 1872 lag. In plaats daarvan komt er nu meer groen en wordt de straat over de hele breedte een voetgangersgebied.



Over een alternatieve route voor fietsers en voor de vrachtwagens die moeten laden- en lossen, wordt nog nagedacht. De Heul is een van de opties waarnaar wordt gekeken. De maximale loopafstand voor steekwagens of palletkarren is honderd meter wat het college betreft. De herinrichting van de Laat begint in januari en zal een half jaar duren.