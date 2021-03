Primark Alkmaar verdwijnt, genadeklap voor winkelstraat?

Het is opnieuw een klap voor de Alkmaarse winkelstraat de Laat, die al voor de coronacrisis leegliep. Vorig jaar augustus gingen de geruchten van een sluiting ook al rond, maar ook de Primark gaat dus nu voorgoed uit het Alkmaarse straatbeeld verdwijnen.

Het filiaal zou zoveel omzetverlies hebben geleden, dat het de deuren in juni voorgoed moet sluiten. Volgens Primark komt de sluiting niet vanwege de impact van de coronacrisis.

Primark heeft geen webshop, een financieel drama in een tijd als deze. De winkelketen zelf is nog niet failliet, maar een aardig eind op weg. Met het sluiten van de winkels zou het maandelijks 700 miljoen euro mislopen, blijkt uit een eerder persbericht van moederbedrijf Associated British Foods.

"We blijven betrokken bij Nederland en onze klanten. We hebben zwaar geïnvesteerd in ons productaanbod en in-store-ervaring in al onze winkels, inclusief onze drie winkels in Noord-Holland: Hoofddorp, Zaandam en onze flagshipstore, Damrak", laat het hoofdkantoor van Primark weten in een verklaring.