Veel leegstand in Alkmaarse winkelstraat: "Corona geeft in veel gevallen het laatste zetje"

ALKMAAR - Winkelstraat de Laat in Alkmaar had al veel last van leegstand, maar door het coronavirus krijgen veel winkels het laatste zetje richting de afgrond. Hans van de Leygraaf, voorzitter van Alkmaars Bolwerk, luidt de noodklok. "We hebben nu al twaalf procent leegstand. Als we niets doen wordt dat 20 tot 25 procent."

In de Alkmaarse winkelstraat de Laat, staan steeds meer panden leeg. Dichte rolluiken, een veelvoud aan makelaarsborden en lege etalages: "Het is inderdaad geen vrolijk gezicht", verzucht Van de Leygraaf. Hij is naast makelaar sinds kort ook voorzitter van Alkmaars Bolwerk. In die vereniging worden de belangen van winkeliers, horecaondernemers en vastgoedeigenaren van de stad behartigd.

Slachtoffers

Een van de laatste slachtoffers is Queens and Man met twee winkels in de geplaagde Alkmaarse winkelstraat. Op de etalageruiten hangen nu grote pamfletten met opheffingsverkoop tot 70 procent. "Binnen een paar weken tijd zijn wij van een gezond bedrijf in staat van faillissement geraakt", verklaarde eigenaresse Petra Zijlstra eerder aangeslagen tegen NH Nieuws. Ook lunchroom Fermento, iets verderop, pakt met pijn in het hart de koffers in.

Volgens Van de Leygraaf speelt de coronacrisis natuurlijk een belangrijke rol in de faillissementen, maar is dit niet de enige oorzaak. "Vaak is er al sprake van onderliggend lijden. Veel winkeliers hadden al problemen vóór de coronacrisis, omdat het retaillandschap aan het veranderen is. Mensen kopen meer via internet en daar moet je op inspelen. Maar de aantrekkelijkheid van deze winkelstraat speelt ook een belangrijke rol."