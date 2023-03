Ons Dorp: 'Sloop van de Dominicuskerk bracht meer geld op'

De sloop in 1985 van de Dominicuskerk aan de Laat zette Alkmaar destijds flink op zijn kop. Er werd massaal tegen geprotesteerd, maar dat kon niet voorkomen dat de enorme kerk, die al jaren leeg stond, tegen de vlakte ging. "Er was een alternatief waarmee het unieke gebouw van architect Pierre Cuypers bleef behouden", vertelt deskundige Gert van Kleef in Ons Dorp. "Helaas koos het bisdom voor het geld. De sloop leverde een paar duizend gulden extra op."

In het begin steentje voor steentje, en niet veel later met grof geweld van de sloopkogels, verdwijnt de kerk uit het straatbeeld. Een torentje blijft staan als herinnering aan de kerk en wordt opgenomen in het ontwerp van een nieuw winkelcentrum dat ervoor in de plaats komt.

De inmiddels overleden eigenaar van een schoenenzaak schuin tegenover de kerk filmt de afbraak. De unieke beelden zijn door zijn zoon overgedragen aan het Regionaal Archief Alkmaar.

Het winkelcentrum, dat voor de kerk in de plaats kwam, staat inmiddels ook op de nominatie om voor een deel gesloopt te worden. Appartementencomplex The Dome zal daar in de toekomst verrijzen.. In een artikel lees je daar morgen meer over.