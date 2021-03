Gemengde reacties op sluiting 'Bangladesh-kindjes'-winkel Primark

De ene Alkmaarder is bang dat de aanloop naar de binnenstad minder wordt, de ander is blij dat de mega kledingwinkel plaatsmaakt voor iets anders. NH Nieuws peilde de reacties op het vertrek van Primark aan de Laat. "De Primark is zielig voor die Bangladesh-kindjes, toch?"

Gisteren bracht NH Nieuws na meldingen van meerdere bronnen dat de winkel - die in 2016 feestelijk werd geopend aan de Laat - vertrekt uit Alkmaar. Om commerciële redenen, liet de retailer later weten. Negentig medewerker komen op straat te staan.

De reacties zijn verschillend. De ene voorbijganger vindt het jammer, een ander refereert aan de kritiek op de winkelketen vanwege het goedkoop produceren van kleding onder slechte omstandigheden: "De Primark is zielig voor die Bangladesh-kindjes, toch? Ik werk in een winkel die veel met milieu bezig is, liever houd ik daar rekening mee."

Meer aanloop door Primark

Voor ondernemer Trudy, die aan de overkant van Primark een kleding en lunchzaak runt, was de sluiting de druppel om haar huurcontract niet te verlengen. "De winkel zorgde - voor de coronacrisis dan - toch wel voor dertig procent meer klanten", vertelt ze. Dan gingen de vrouwen shoppen en de mannen bestelden een uitsmijter bij haar. "En ook veel toeristen kwamen dan toch even bij ons binnen kijken."



Wat ook meespeelt met haar beslissing om haar zaak te sluiten, is dat de Laat binnenkort op de schop gaat. Er zijn grote plannen om de winkelstraat groener te maken. "En dan ligt 'ie dus ook weer maanden open. Dat zal ook voor veel overlast zorgen. Dus we gaan op zoek naar een locatie met meer traffic."

Appartementen

Hans van de Leygraaf is voorzitter van de ondernemersvereniging Alkmaars Bolwerk en blij dat Primark zijn stad verlaat. "Het past niet echt bij Alkmaar. Met een paar duizend vierkante meter, meerdere verdiepingen: net zoals de V&D werkt dat niet goed in een provinciale stad."

De voorzitter draagt wel twee petten, want hij is ook makelaar en bezit veel panden in de binnenstad. Hij voorziet dat er sowieso op de beneden verdieping nog iets van een winkel komt, maar daarboven appartementen worden gebouwd.

Er zijn twee concepten ontworpen voor de grootschalige herinrichting van de westzijde van de Laat, meldde Alkmaar Centraal vorige maand al. In het ene ontwerp staat tussen de Schoutenstraat en de Hofstraat een gracht getekend, het andere ontwerp bestaat uit een groene strook met hier en daar terrasjes. Een combinatie van de twee ontwerpen is ook mogelijk.