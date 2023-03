Doorbraak politieke crisis Alkmaar nog ver weg: "Zoals het er nu voor staat gaat het niet lukken"

Volgens Bert Blase houden fracties nog te veel vast aan de eigen inhoud; wat wil je realiseren en bereiken in de gemeente, de bestuursstijl en de samenstelling van het college. "Ik merk wel dat er bereidheid is tot meewerken, maar van een doorbraak of succes is geen sprake."

Alkmaar zit sinds vorige week zonder bestuur, nadat eerst partij BAS de coalitie verliet en enkele dagen later de overgebleven wethouders naar huis werden gestuurd . Bert Blase is door de grootste partij, D66, gevraagd om een nieuwe coalitie te verkennen.

"Dat is mijn opdracht als verkenner. En bijna alle partijen hebben die opdracht onderschreven." Welke partij dat niet doet, laat hij in het midden. "Mijn wens is om de verschillen op korte termijn te overbruggen. De sfeer van de gesprekken is tot nu toe goed." Al merkt Blase dat het oude, maar ook recente, zeer tussen de politici voelbaar is.

"Daar heb ik het met iedereen ook kort over gehad, maar ik kijk vooral naar de toekomst: er moet op korte termijn een nieuw bestuur komen. Op grote lijnen is er geen sprake van dat partijen elkaar uitsluiten", stelt hij enigszins cryptisch en hamert nogmaals op de noodzaak van het 'meer bewegen'.

Opdracht teruggeven

"Want zoals het er nu voor staat gaat het niet lukken", oordeelt hij. "Als dit blijft dan geef ik de opdracht terug met een ander advies van hoe het wel zou kunnen. Het is dan aan de raad om daar over te beslissen. Maar zo ver is het niet, wil ik nogmaals benadrukken."

Hij houdt de hoop dat hij over drie weken de opdracht tot een succes gemaakt heeft. "Maar wees flexibeler hoe je er in staat. Het kan, daar ben ik van overtuigd. Anders zou ik er ook niet mee doorgaan."

De tweede gespreksronde is op vrijdag en zaterdag gepland. Blase verwacht na het weekeinde met zijn nieuwe bevindingen te komen.