Een paar uur na de glorieuze zege voert BBB-lijsttrekker Ingrid gewoon de kalfjes

Een paar uur eerder was ze nog de gevierde vrouw op het Provinciehuis in Haarlem, maar om 7 uur 's ochtends zit Ingrid de Sain - lijsttrekker van de BoerBurgerBeweging (BBB) - 'gewoon' weer aan de keukentafel. Om even later te beginnen aan de dagelijkse routine: kalfjes voeren. Want een knallende verkiezingszege of niet, het werk op de boerderij in Schellinkhout gaat gewoon door.

Nieuwkomer BBB is dé grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen, ook in Noord-Holland. Een nek-aan-nekrace met VVD moet bepalen of ze ook daadwerkelijk de grootste partij van de provincie zijn geworden. De partij van De Sain komt uit op 8 of misschien wel 9 zetels. In West-Friesland is de partij sowieso het populairst, blijkt uit de uitslagen. "Ongekend. Dit had niemand durven dromen, niemand."

Emotioneel

Aan de keukentafel daalt het besef van het grote succes langzaam in. Aan de hand van honderden berichtjes die ze kreeg, sinds de exitpolls woensdagavond bekend werden. "Hoe dat is? Indrukwekkend en emotioneel. Dit is wel iets", zegt ze terwijl ze een traantje wegpinkt. "Dat er zoveel mensen op ons hebben gestemd, dat raakt mij."

De spanning van wekenlang campagnevoeren en op pad zijn, valt van haar af. Veehouder René Staal, melkveehouder uit Zuidermeer, feliciteert haar middels een vrolijk spraakbericht. "Nou Ingrid, dat wordt 'functie elders' voor jou. Op het Provinciehuis!"