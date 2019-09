West-Friese boeren voeren actie tegen stikstofregels: "Wij doen al zo ons stinkende best"

SCHELLINKHOUT - "Als we nu weer verder moeten inleveren, vind ik dat pure diefstal", aldus melkveehouder Ingrid de Sain uit Schellinkhout. Aankomende dinsdag gaan boeren massaal naar Den Haag om actie te voeren tegen een gedwongen verdere inkrimping van de veestapel.

Daarnaast willen ze dat er onafhankelijke metingen komen van CO2 en stikstof, en een gedegen gewasbeschermingsmiddelenbeleid.

Lees ook: Honderden Noord-Hollandse projecten getroffen door strengere stikstofregels

Waar de boeren vooral boos over zijn, is het negatieve beeld dat volgens hen door politici, media en activisten gevormd wordt. "Er wordt vergeten wat we in al die jaren al bereikt hebben. Hoe duurzaam we geworden zijn, dat we beter voor het milieu zijn geworden, dat we minder uitstoot hebben en dat we veel restproducten gebruiken", vertelt Ingrid.

Kort door de bocht

Ze vindt het te kort door de bocht dat er nu wordt gezegd dat maximumsnelheden naar beneden moeten en dat de boeren moeten inleveren om het stikstofprobleem aan te pakken. "Vliegverkeer, industrie en gewone huishoudens moeten ook hun steentje bijdragen en daar moeten we met z'n allen keihard aan werken."

'Diefstal'

Samen met haar man en oudste dochter runnen ze een boerenbedrijf en hebben ze ruim 90 koeien. Als ze moeten inkrimpen heeft dat grote gevolgen. Ingrid: "Dan heb je dus al heel duur die fosfaatrechten gekocht. Want dat is een enorm bedrag voordat je één koe kunt betalen om te mogen melken, en dan moet je vervolgens alles weer inleveren. Het is pure diefstal."

Lees ook: Stikstofnorm zet dijkversterking Marken op losse schroeven: "Onaanvaardbaar risico"

Naar verwachting zullen er zo’n 400 boeren uit Noord-Holland met spandoeken naar Den Haag gaan en dat is volgens De Sain uitzonderlijk. "Als de boer boos is, dat kan dat echt heel lang duren. We zijn een nuchter volk en het is heel bijzonder dat we zo massaal actie gaan voeren."