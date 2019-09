Stikstofnorm zet dijkversterking Marken op losse schroeven: "Onaanvaardbaar risico"

MARKEN - De dijk rond Marken verzakt twee tot drie centimeter per jaar en is daarom al langer een zorgenkindje. Na vele jaren onderhandelen en plannen leek er zicht op versterking van de dijk. Totdat de stikstofnorm roet in het eten gooide en de hele versterkingsoperatie weer op losse schroeven kwam te staan.

"Daar worden we doodziek van", vertelt Jacob Zeeman van eilandraad Marken. "Als het om waterveiligheid gaat, dan vind ik dit totaal onbegrijpelijk."

Stikstofnorm

Eerder deze week werd al duidelijk dat zeker 650 Noord-Hollandse projecten worden getroffen door de strengere stikstofregels. Hierdoor zijn projecten zoals de dijkversterking bij Marken on-hold gezet. Vooral projecten dicht bij natuurgebieden, worden nu strenger onder de loep genomen door de Raad van State.

Dit zorgt volgens Zeeman in de toekomst voor een 'onaanvaardbaar risico' op waterveiligheid van de inwoners. De boel zou namelijk, als er niet ingegrepen wordt, volgens Zeeman in de toekomst kunnen overstromen.

Stikstofwetgeving?

De Raad van State, de hoogste bestuursrechter in Nederland, besloot eind mei dat het Nederlandse programma om stikstof aan te pakken (PAS), niet voldoet. De Nederlandse aanpak bleek in strijd met Europese regels. Hierdoor staan duizenden projecten, vooral in de buurt van natuurgebieden, op losse schroeven.

In het meest positieve geval loopt de dijkversterking slechts drie maanden vertraging op. Toch zullen eerst alle plannen voor de versterking van de dijk opnieuw moeten worden getoetst. Volgens Zeeman zullen ze er uiteindelijk wel uitkomen. "Maar dat mag nooit ten koste gaan van de waterveiligheid van de burgers hier."