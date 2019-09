Honderden Noord-Hollandse projecten getroffen door strengere stikstofregels

HAARLEM - Zeker 650 Noord-Hollandse projecten worden getroffen door strengere stikstofregels. Dat blijkt uit inventarisatie onder gemeenten door de provincie Noord-Holland. Het gaat vooral om woningbouwprojecten, maar ook om onder meer wegen, industrieterreinen, havens, waterveiligheidsprojecten en klimaatmaatregelen.

"Als je dit zo hoort, maak je je natuurlijk zorgen. Want je denkt: 'dit moet nu opgelost worden'", zegt gedeputeerde Esther Rommel. "Het is niet in twee weken opgelost, was dat maar waar. Dat Nederland helemaal komt plat te liggen geloof ik niet, maar nu gebeurt dat even wel."



Versterking Markermeerdijken getroffen

Volgens de gedeputeerde is nog niet helemaal zeker welke projecten zeker in de problemen komen door de uitspraak van de Raad van State. Door die uitspraak mag de overheid geen rekening houden met de eerdere - minder strenge - regeling Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). "Het kunnen ook nog meer projecten worden en dat betekent nogal wat. Alles wordt geraakt door deze uitspraak: onder meer de versterking van de Markermeerdijken, maar ook de uitbreiding van 140 hectare aan natuur. Het is heel divers."

Enkele concrete voorbeelden van projecten die vrijwel zeker vertraging gaan opleveren zijn naast de dijkversterking bij Marken, ook de vervanging van de Zaanbrug, het fietspad langs de Wierdijk bij Wieringen en het woningbouw- en natuurproject Groenewoud in Kortenhoef. "Wat het verder voor consequenties heeft, kan ik nog niet zeggen, dat hangt af van de oplossing."



Een adviescommissie onder leiding van oud-Commissaris van de Koning Johan Remkes is bezig voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om te kijken naar oplossingen. Naar verwachting komt daar later deze maand duidelijkheid over. Minister Carola Schouten stuurt vrijdag een brief naar de Tweede Kamer met meer informatie.



'Voorstel aanpakken veeteelt gaat te ver'

Rob Jetten, fractievoorzitter in de Tweede Kamer voor D66, kwam al met het voorstel om de veestapel drastisch te verminden, waardoor woningbouw weer mogelijk wordt. Maar dat gaat voor de VVD-gedeputeerde te ver. "Het is heel makkelijk om één sector aan te wijzen, maar we willen ook eten. En er zijn naast woningbouw nog meer projecten die geraakt worden. Dus dan is het kort door de bocht om dan één sector aan te pakken."