Biomassacentrale bij Zaanse woonwijk on hold gezet

ZAANDAM - Een flinke tegenvaller voor de biomassacentrale in de Zaanse woonwijk Hoornseveld. De centrale is voorlopig 'on hold' gezet door een uitspraak van de Raad van State. Die heeft tot gevolg dat de bouw van de centrale weliswaar door kan, maar dat -ie niet in gebruik mag worden genomen.

Het bedrijf Bio Forte kreeg in 2014 van de provincie een vergunning voor de bouw van de centrale, die vanaf oktober dit jaar 2.000 woningen in omliggende wijken van warmte zou moeten voorzien. Vervolgens werd begonnen met de bouw van de centrale. Op het moment dat de vergunning werd verleend, was er voor de uitstoot van stikstof geen vergunning nodig. Maar inmiddels is dat wel zo, laat een woordvoerder van de gemeente weten aan NH Nieuws.

Stikstof

Vorige week heeft de Raad van State bepaald dat de landelijke aanpak PAS (Programma Aanpak Stikstof) is verworpen. Dat brengt, kortgezegd, met zich mee dat de hypermoderne centrale in Zaandam niet in werking kan worden gesteld, omdat er bij het opwekken van de warmte stikstof vrijkomt.

De komst van de centrale is voor een deel van de directe omgeving een gevoelig issue, omdat deze dichtbij scholen, woningen en een sportcomplex ligt. Volgens Bio Forte zijn de berichten over 'mogelijk nadelige invloed op de luchtkwaliteit' onterecht.

'Levering gaat gewoon door'

Woordvoerder Jaap Koppejan zegt tegen NH Nieuws dat het bedrijf ervan overtuigd is dat ze er met de provincie uitkomen en vanaf oktober 'gewoon' warmte kunnen leveren. Wel zorgt de uitspraak van de Raad van State volgens hem voor veel onduidelijkheid. Koppejan hoopt dat er volgende week meer duidelijk is.