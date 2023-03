Exitpoll: BBB grootste partij in Noord-Holland

De BBB komt in Noord-Holland volgens de exitpoll met negen zetels als veruit de grootste partij binnen in de Provinciale Staten. Vrijwel alle zittende partijen leveren zetels in.

De grootste verliezer is, zoals verwacht, Forum voor Democratie. Zij verliezen acht zetels, en zakken van negen naar een zetel in de Provinciale Staten. De VVD kwam in eerdere peilingen als grootste uit de bus in Noord-Holland, maar in deze exitpoll verliezen zij een zetel en gaan ze van negen naar acht.

De twee partijen die in Noord-Holland volgens deze exitpoll wel zetels erbij gaan krijgen zijn de PvdA (van zes naar zeven zetels), en de Partij voor de Dieren, die van drie naar vijf zetels groeit.

De opkomst is naar verwachting met 58,2 procent iets hoger dan voorgaande verkiezingen.

Deze cijfers komen uit de exitpoll die Ipsos uitvoert in opdracht van de NOS. Er zit een foutmarge in van een zetel, wat betekent dat de uitslagen nog iets kunnen veranderen. Desondanks is het duidelijk dat ook in Noord-Holland de BBB als grote winnaar de Provinciale Staten binnen komt stormen.

Nieuwe partijen

Naast de BBB doen ook de nieuwe partijen Volt en JA21 goede zaken. Volgens de exitpoll van Ipsos komen zij allebei in de Provinciale Staten met drie zetels.