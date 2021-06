Jonge Schellinkhouters willen zelf woonwijk ontwikkelen om in eigen dorp te blijven

Starters uit Schellinkhout willen zelf een CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeversschap) oprichten. Een collectief van particulieren die zelf de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk vorm gaat geven om op die manier Schellinkhouters voorrang op een woning te kunnen geven. De 24-jarige Jari Koen is kartrekker van het plan. "In een vergadering laatst hadden we al zo'n twintig geïnteresseerden."

Al jarenlang is er in Schellinkhout geen nieuwbouw meer bijgekomen. Een jaar geleden besliste de raad dat er een nieuwbouwwijk op het oude voetbalveld komt met 46 woningen. Maar dat plan laat op zich wachten. "Toen de woonalliantie begon met de plannen, liepen we drie weken achter op Wijdenes. Daar wordt inmiddels gebouwd, maar bij ons nog niet", redeneert Ingrid de Sain van de woonalliantie in Schellinkhout.

Volgens De Sain is het van groot belang dat de nieuwbouwwijk er snel komt, zodat de eigen jeugd in het dorp een plek kan vinden en op die manier de dorpscultuur en tradities in leven blijven. "Het dorpsleven wordt uitgeroeid. Want de ouderen blijven over, de jeugd gaat weg. Juist het verenigingsleven zorgt voor de binding op het dorp, en zo blijft er ook sociale controle zodat je mensen een helpende hand kunt aanbieden. [...] Omdat er al heel lang geen nieuwbouw is, is de carnaval en het toneel hier op het dorp al uitgeblust."

Een groep inwoners heeft zich verenigd en vormt samen de woonalliantie Schellinkhout. Zij voeren gesprekken met de gemeente over de vraag naar woningbouw. De Sain: "Het doel is om voor de eigen jeugd betaalbare woningen te kunnen bouwen. En de oudere mensen die een relatief groot huis bezitten de mogelijkheid te bieden kleiner te wonen, maar wel op het dorp te blijven."

De manier om eigen inwoners voorrang voor de nieuwbouw te geven, is de oprichting van een CPO, een collectief van inwoners die zelf de woonwijk ontwikkelt. Die constructie komt in West-Friesland steeds vaker voor. De 24-jarige Yari Koen is kartrekker van het plan. "Sowieso zijn er geïntereseerden nodig. We hebben laatst al een Zoom-vergadering gehad met Schellinkhouters, daar was twintig man bij." Samen met zijn vriendin is hij anderhalf jaar geleden in een huurhuis in Hoorn belandt, maar wil niets liever dan terug naar het dorp.

Starterslening

Denise (23) die nog bij haar ouders woont, is aan het afstuderen en nu een jaar op zoek naar een huis. "Het begint eigenlijk bij 3 ton om een koopwoning te krijgen. Ik ben alleen dus dat is geen doen om dat op te brengen. Een starterslening zou kunnen helpen. Alleen ligt de grens in Drechterland bij 230.000 euro, terwijl er geen huis meer voor die prijs te koop is. In Hoorn en Medemblik hebben ze dat tot 325.000 en dan wordt het wel interessant."

Ook de 22-jarige Lise van Dijk is plannen aan het maken om uit huis te gaan. Ze wil in de toekomst het bedrijf van haar ouders overnemen. Lise: "Dus dan is het wel makkelijk als je ook op het dorp kunt blijven wonen." Ook het beperkte aantal huurwoningen biedt geen soelaas. "Het is heel lastig. Ik studeer nog en mijn vriend werkt wel, dat maakt het al moeilijker. De vooruitzichten zijn niet rooskleurig."