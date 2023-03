Nieuwkomer BBB dendert groots binnen in West-Friesland

In West-Friesland steekt de BoerBurgerBeweging (BBB), een nieuwe partij in de Provinciale Staten, zoals verwacht er met kop en schouders bovenuit. De partij is tot nu toe de grootste in alle gemeenten, gevolgd door de VVD.

Dat de BoerBurgerBeweging (BBB) de grootste zou worden in de gemeente Drechterland (29,2 procent) komt niet als een verrassing. In Schellinkhout, waar lijsttrekker Ingrid de Sain woont, werd al duidelijk dat veel bewoners hun stem zouden uitbrengen op de lokale trots. "We hebben tegen haar gezegd: 'We stemmen op je!'. Ze doet enorm haar best, het is een lekkere meid en het is mijn buurmeissie. Dus ach, wat houdt mij tegen?", vertelde Johan Struwe eerder tegen NH Nieuws.

Ook in buurgemeenten Stede Broec (25,7 procent), Enkhuizen (19,2), Hoorn (16) en Medemblik (28,7) komt de BBB als grote overwinnaar uit de bus. Hoewel het CDA in Opmeer en de VVD (Koggenland) vier jaar geleden nog de grootste waren, is van dat beeld intussen niets meer over. In zowel Opmeer (32,5 procent) als Koggenland (31,6) neemt de "boerenpartij" het stokje over. De VVD levert in, maar behoudt in alle gemeenten de tweede plek.

Nieuwkomer JA21 kan ook tevreden terugkijken op de verkiezingsuitslag. De partij van lijsttrekker Daniël van den Berg maakt haar entree in West-Friesland en weet overal kiezers aan zich te binden.

Harde klappen voor FvD

De grootste verliezer van de verkiezingen is Forum voor Democratie. Waar de partij van Thierry Baudet in 2019 nog de grootste werd, lijkt hij nu genoegen te moeten nemen met flinke verliezen.