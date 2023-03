Met wat hulp kleurt slechtziende Sandra voor het eerst zelf het juiste vakje rood

In Hoorn gaat het vandaag anders. In navolging van 82 andere gemeenten in 2022 wordt er een stembox en stemmal gebruikt, om blinden en slechtzienden van dienst te zijn. "We vinden het belangrijk dat iedereen zijn stem kan uitbrengen. Naast de stembox en de stemmal hebben we ook lijnen op de grond aangebracht, zodat blinden en slechtzienden zelfstandig kunnen stemmen", zegt Tycho Krom van de gemeente.

Stemmen als je blind of slechtziend bent: normaal gesproken een hele opgave, merkte ook de Hoornse Sandra van Leeuwen bij eerdere verkiezingen. Ze is slechtziend en heeft nog maar 2 procent zicht. Ze vindt het belangrijk om haar stem uit te brengen, maar het was altijd lastig om tot een keuze te komen. En in het stemlokaal zelf moest er altijd iemand met haar mee. Diegene vulde dan het juiste hokje in.

Sandra is de eerste die woensdag van deze hulpmiddelen gebruik maakt. Ze gaat zitten aan tafel en krijgt de partijen en kandidaten te horen. Via knoppen kun je naar je favoriete kandidaat. In het stemhokje zelf is er hulp van een grote mal, die over het stembiljet gaat. Het aantal gaatjes per partij sluit precies aan op het aantal kandidaten. Zo komt ze uit bij haar favoriete politicus.

Ze is blij met de stemhulp. "Ik heb voor het eerst zelf het hokje rood gekleurd en in de bus gedaan. Dat is al best bijzonder. Het is heel leuk dat je dat zelf kunt doen. Je hebt eigen regie en dat is heel fijn. Dat je het zelf onder controle hebt en niet afhankelijk bent van anderen."