Drukte bij de stembureau's, tussentijdse opkomst bekend

Kiezen wie jij in het nieuwe provinciale bestuur en voor het bestuur van de waterschap wilt. Dat kan vandaag op 105 plekken in West-Friesland. Bij het ene stembureau is het relatief rustig, maar op andere plekken is het druk.

Vanmorgen was het bij het stadhuis van Hoorn ook behoorlijk druk. Tientallen mensen stonden in de rij om daar hun stem uit te brengen.

Zo laat de gemeente Koggenland vanmiddag weten dat er 20 tot 30 minuten wachttijd is bij het stembureau in het gemeentehuis. Kiesgerechtigden worden geadviseerd om naar een van de andere plekken te gaan waar er gestemd kan worden.

Het stembureau in het gemeentehuis is momenteel erg druk, met een wachttijd van 20 tot 30 minuten. We raden je aan je...

In Medemblik lag de opkomstpercentage om 13.00 uur tegen de 20 procent aan. Daar had toen 19,2 procent van de kiesgerechtigden gestemd.

Het opkomstpercentage in Hoorn stond om 14.00 uur op iets meer dan 17 procent voor de Provinciale Statenverkiezing. Landelijk was dit om 13.45 uur 20 procent.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

