Provinciale Statenverkiezingen: hier kun je stemmen in West-Friesland

Tussen de brandweerauto's, in het theater of in de plaatselijke kroeg. Op 105 plekken in West-Friesland kan er vandaag gestemd worden voor de Provinciale Staten en het Waterschap.

NH Nieuws

De stemlokalen zijn open van 07.30 uur tot 's avonds 21.00 uur. Daarna sluiten de bureau's en worden de stemmen geteld. De gemeente Hoorn heeft voor het eerst een stemhulp voor blinden en slechtzienden. Deze staat in de raadzaal van het gemeentehuis. Burgemeester Jan Nieuwenburg: "Ik vind het belangrijk dat zo veel mogelijk inwoners zelfstandig kunnen stemmen. We zijn een inclusieve gemeente. Iedereen moet kunnen meedoen en dit helpt daarbij." Zie hieronder waar je precies kunt stemmen vandaag:

Vier jaar geleden was de opkomst het hoogst in de gemeente Koggenland. 61 procent van de kiesgerechtigden bracht een stem destijds uit. In Hoorn was dat het laagst, daar kwam bijna 54 procent van de mensen stemmen. Bij vijf van de zeven gemeenten kwam Forum van Democratie toen als winnaar uit de bus. In Koggenland won de VVD en in de gemeente Opmeer was dit het CDA. En daarmee de enige gemeente in Noord-Holland waar de Christendemocraten als winnaar uit de bus kwam. Dit jaar doen er 23 partijen mee aan de Provinciale Statenverkiezingen. Speciaal voor deze verkiezingen hebben NH Nieuws en Kieskompas de handen ineen geslagen en een eigen Noord-Hollandse stemhulp ontwikkeld.