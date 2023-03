Stemt heel Schellinkhout op Ingrid de Sain? ''Het is een lekkere meid''

Ondanks dat sommigen het niet eens zijn met de ideeën van De Sain, kent zij veel aanhangers in eigen dorp. Ook Ineke en Johan Struwe weten het zeker: zij gaan vandaag stemmen op de lijsttrekker van BBB Noord-Holland, die ook nog eens de buurvrouw is. ''Als we geen boeren meer hebben, hebben we ook niks meer te eten. We moeten dus stemmen op de boerenpartij'', vindt Ineke.

Stemt heel Schellinkhout op Ingrid? Veel inwoners denken in ieder geval dat ze veel stemmen gaat trekken. De Sain zet zich in voor de land- en akkerbouw in Noord-Holland. Inwoners van Schellinkhout, het dorp waar De Sain woont, zijn overwegend trots op haar, al kleurt niet ieder vakje achter haar naam rood. ''Ze zwabbert mij teveel. De ene week zegt ze dit en de andere week dat'', zegt een bewoner vluchtig.

Haar man Johan is lyrisch. "We hebben tegen haar gezegd: 'We stemmen op je!'. Ze doet enorm haar best, het is een lekkere meid en het is mijn buurmeissie. Dus ach, wat houdt mij tegen?"

Er ontstaat voor de Schellinkhouters een gevoel van verbinding. "Ze zet Schellinkhout echt op de kaart." Door de deelname van De Sain zijn de Provinciale Statenverkiezingen een onderwerp in het dorp. ''Ik vind het erg knap dat Ingrid alles zo goed aanpakt. Ik ga op haar stemmen'', zegt Nathalie Schothorst vastberaden.

Eigen belang

Ook bewoners met een andere politieke voorkeur tonen hun waardering voor de manier waarop De Sain zich inzet voor de boeren. Ondanks dat zij zelf niet op haar zullen stemmen, geven zij aan dat De Sain populair is in het dorp. ''Ze is erg betrokken en laat zich regelmatig zien'', vertelt een van de stemremgerechtigden. ''Ik verwacht dat zo'n 80 procent van de Schellinkhouters op haar gaat stemmen.''

Johan en Ineke komen tevreden naar buiten: zij hebben hun stem uitgebracht. Op Ingrid. Of met hen inderdaad 80 procent van het dorp dat heeft gedaan, moet nog blijken.