Na een half uur wachtrij doet Marijke als laatste haar stem in de bus

Het was sinds einde middag een drukke bedoening bij stemlocatie De Kreek in Zwaag. Met een eindstand van zo'n 2.300 stemmers, schieten ze boven de cijfers van voorgaande verkiezingen uit. De wachtrij tot buiten liegt er niet om. "Het lijkt hier wel de Efteling", grapt Marijke Schaap die de wachtrij afsluit.

Door de klapdeur, de gang door en vervolgens de zaal in. En ook daar staat het nog drie rijen dubbel. Het is sinds vijf uur 's middags spitsuur bij het stembureau. "Het avondeten is er bij ingeschoten", zegt voorzitter Erich Dijk. Hij is zeer te spreken over de opkomst. "Zeker bij Provinciale Statenverkiezingen, is dit een uitzonderlijke situatie."

Dat het stemmen zou uitlopen, had hij al wel voorzien. "Om negen uur gaat de deur dicht, dan kan er niemand meer bij. Maar we gaan dus nog wel even door."

Marijke Schaap uit Zwaag sluit de rij af. De onderwerpen die zij belangrijk vindt? "Verkeer en wegen. Ik ben veel onderweg, vooral voor werk." Getuigt ook haar motorpak en helm die ze naast haar stembiljet in de hand draagt.

"Meteen uit werk ben ik op de motor hierheen gekomen, om toch nog even te komen stemmen. Ben blij dat ik het gehaald heb." En op het laatste moment binnenkomen, loont in dit geval. "Ik kon binnen in de rij aansluiten, dus buitenstaan bleef mij bespaard", besluit ze lachend.