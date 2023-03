Waar komt dat BBB-succes toch vandaan?

De BoerBurgerBeweging (BBB) haalde na de verkiezingsdag een verpletterende uitslag. In onze provincie, maar zeker ook in de rest van het land, is de partij de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen.

Het was een bijna vertrouwd gezicht langs de weilanden: omgekeerde vlaggen om aan te tonen dat het crisis is. Van oudsher is het omdraaien van de nationale vlag een noodsignaal. Omdat iedereen de Nederlandse vlag herkent, trok dit de aandacht.

Een aantal maanden voordat boeren in groten getale met trekkers over de snelweg trokken om te demonstreren, luidden agrariërs in Noord-Holland de noodklok over de schade aan gewassen door ganzen. Het is dan maart 2019. Boeren hadden last van de veroorzaakte vraatschade. Agrariërs sloegen alarm omdat dit enorm was toegenomen. LTO Noord erkende het probleem. In 2018 was er 7,5 miljoen euro aan schade uitgekeerd. "Maar dat was slechts de geclaimde schade", liet LTO Noord weten.

IJsbergsla en koolteler Niels Zuurbier uit Heerhugowaard heeft jaarlijks zo'n 100.000 euro aan vraatschade door ganzen. "En nog eens zo'n bedrag aan maatregelen en apparatuur om de dieren te verjagen", zei Zuurbier eerder. Met vlaggetjes, hekken en knalapparatuur probeerden boeren de dieren te verjagen, maar dat bleek niet genoeg. Het ganzenprobleem werd een heet hangijzer.

Boerenprotesten

Een paar maanden later, in mei 2019, laaide de stikstofcrisis voor het eerst op. Meerdere boerenprotesten werden georganiseerd, waarbij agrariërs hun onvrede uitten over de constant veranderende regelgeving, opgelegd vanuit de overheid.

De agrariërs lieten weten zich vooral zorgen te maken over de toekomst van hun boerenbedrijf en het gebrek aan duidelijkheid. Op de spandoeken stonden teksten als 'Politiek zit niet te ouwehoeren, wees zuinig op uw boeren' en 'Gezond boerenverstand, dat mist politiek in dit land'.

Later dat jaar, in oktober 2019, werd ook de BoerBurgerBeweging opgericht, met Caroline van der Plas als boegbeeld. Tijdens de landelijke verkiezingen in maart 2021 kwam de partij met één zetel in de Tweede Kamer.