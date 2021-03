De Peiling: Zijn de stikstofplannen te streng voor boeren?

NOORD-HOLLAND - De Eerste Kamer nam afgelopen week de stikstofwet aan. De kern van het plan is dat er minder stikstof in de natuur komt en dat tegelijkertijd bouwprojecten moeten kunnen doorgaan, zo meldt de NOS. In dat streven speelt de landbouw - volgens het RIVM de grootste uitstoter van stikstof - een belangrijke rol. De boeren voelen zich nu aangewezen als hoofdschuldige.