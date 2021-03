Stikstofuitstoot halveren 'behoorlijke opgaaf', politici verdeeld over verdere aanpak

WEST-FRIESLAND - Boeren trokken massaal naar Den Haag, bouwplannen dreigden stil te vallen en stel op sprong werd de maximumsnelheid op de snelweg verlaagd. In mei 2019 laaide de stikstofcrisis voor het eerst op. Sinds de stikstofwet deze week door de Eerste Kamer is aangenomen , staat de doelstelling vast: in tien jaar tijd moet de 'stikstofgevoelige' natuur weer helemaal gezond zijn.

Of dat een haalbare doelstelling is? "Ik ben geen politicus, maar het lijkt mij een behoorlijke opgaaf", redeneert Arnout-Jan Rossenaar, ecoloog bij Staatsbosbeheer. De impact van de stikstofcrisis valt in West-Friesland mee, zegt Rossenaar. "Vooral de duinen, Schoorl en Petten, zijn heel stikstofgevoelig. En ook veenweidegebieden in het midden van Noord-Holland hebben daar het meeste last van. De impact die de West-Friese landbouw heeft op dat soort gebieden, is er wel, maar beperkt."

Meer brandnetels en bramen

Dat betekent niet dat de natuurgebieden in West-Friesland geen last hebben van de stikstofuitstoot. In natuurgebied De Weelen tussen Andijk en Enkhuizen leidt het tot velden waar brandnetels en bramen de overhand nemen. Een proces dat het bosgebied over vele jaren langzaam maar zichtbaar verandert.

Boswachter Mikal Folkertsma laat zien hoe stikstofuitstoot zichtbaar is in de natuur: