Beemsterboeren bedanken BBB-stemmers en draaien vlaggen weer goed om

Boeren in de Beemster hangen de Nederlandse driekleur weer met de rode kant naar boven. De vlaggen werden de afgelopen jaren tijdens de boerenprotesten op zijn kop langs de weg en op het erf gehangen. Nu is de oproep om ze weer om te draaien: daar zijn ze in de Beemster al mee begonnen.

"Het was een noodzakelijk kwaad wat we hebben moeten doen", zegt Gerjan Waal. Hij is vanochtend een van de eersten in de Beemster die de Nederlandse driekleur weer goed om hangt. De monsterzege van de BoerenBurgerBeweging (BBB) is voor Gertjan een teken dat hij en zijn medeboeren enorm gesteund worden door de rest van Nederland. "Ik ben er wel emotioneel onder", laat hij weten. "Ik heb best zitten slikken gisteravond dat je denk wauw, wat krijgen wij een steun."

In de appgroepen van boeren zingt het ondertussen rond om de Nederlandse vlag weer met de goede kant naar boven te hangen. Voor sommige boeren zal dat best een klus zijn want sommigen hebben het hele weiland volgehangen. Harry Heeman heeft maar een vlag voor zijn huis en ook hij hangt hem vandaag weer goed. Gisteravond was ook voor hem een ontlading "Zie zo 1-0 en nu verder. Wij gaan weer aan het werk en de BBB moet ook aan het werk."