BBB-bastion Hollands Kroon blij met grote winst: "Partij moet een kans krijgen"

In Winkel zit de stemming er goed in na de uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen van gister. In de gemeente Hollands Kroon, waar Winkel onder valt, stemde 38,6 procent op deze nieuwkomer. BBB-stemmers zijn daarom blij, maar hadden het stiekem ook al een beetje aan zien komen. "De peilingen waren er ook naar en ze komt heel sympathiek over."