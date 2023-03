Hoe verdachten van drugsmoord Bergen aan Zee keer op keer ontkomen aan justitie

Meerdere verdachten van de drugsmoord in Bergen aan Zee wisten de afgelopen twee jaar op een zeker moment te ontkomen aan justitie. Gisteren bleek een verdachte illegaal te zijn afgereisd naar Noord-Macedonië en daar te zijn vermoord . Een ander misleidde de politie met een vals paspoort en vertrok naar Irak. En weer een ander is nu nog steeds voortvluchtig.

Later blijkt dit een vals paspoort te zijn en wordt de man wel degelijk door justitie als verdachte van de schietpartij in Bergen gezien. En zo glipt de man, het gaat hier om Karwan H., tussen hun vingers door.

Enkele weken daarna wordt in Nederland een eerste verdachte gearresteerd. Maar inmiddels heeft de politie dan ook informatie dat er criminelen zitten ondergedoken in Spanje. De autoriteiten daar zetten in maart in de provincie Málaga een verdachte aan de kant van de weg .

In de worsteling worden schoten gelost, de man wordt geraakt en sterft later, voor de ogen van veel Bergenaren, op straat. De vermeende kidnappers slaan met hun wapens in meerdere auto's op de vlucht.

Morgen begint het megaproces over de drugsmoord in Bergen aan Zee. Het zal ongeveer zeven dagen duren, verdeeld over een paar weken. Morgen vanaf 9.00 uur worden in de rechtbank van Schiphol de feiten besproken, net als de persoonlijke omstandigheden van de verdachten.

Diezelfde Karwan H. blijkt in mei 2022 vanuit Irak weer terug naar Nederland te zijn gevlogen. Volgens een artikel van het Noordhollands Dagblad wordt hij op het vliegveld door de Koninklijke Marechaussee uit de rij gepikt.

'Hij werd even vastgehouden toen ze zagen dat hij als voortvluchtige gesignaleerd stond, maar hij mocht gaan toen hij zei dat hij zich zou melden', is te lezen in de krant. H. vertrekt. Maar meldt zich vervolgens wel. De rechtbank beveelt vervolgens in juni zijn gevangenhouding: hij zit tot op de dag van vandaag in voorlopige hechtenis.

Ondertussen zit Enes I. na zijn arrestatie in Spanje al tien maanden in hechtenis. In januari wordt hij door de rechtbank Noord-Holland geschorst, mede omdat er nog geen zicht is op een inhoudelijke zitting van de zaak over de drugsmoord in Bergen aan Zee.

Nep-politieagenten openen vuur

Er zitten wel voorwaarden aan zijn vrijlating: hij moet zijn paspoort en andere reisdocumenten op zijn naam inleveren en in Nederland verblijven op een adres dat bekend is bij justitie, aldus het NHD. Kortom: hij mag niet reizen naar het buitenland.

Maar, vorige week maandag 6 maart in Skopje, de hoofdstad van Noord-Macedonië, komen in een shishabar vier schutters binnen, naar verluidt in politie-uniformen en met automatische wapens. Ze 'faken' een inval en zoeken naar specifieke personen, schrijven lokale media. Ze openen het vuur.