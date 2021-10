'Betere beelden' en berichtjes cokemoord Bergen: "We hebben geschoten, bam bam"

In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij in Bergen aan Zee zegt het Openbaar Ministerie betere camerabeelden tot haar beschikking te hebben. Daardoor wordt mogelijk meer duidelijk over de rolverdeling van de acht verdachten van de poging ontvoering en moord op de Colombiaan (45) in februari. Ook werden er chatgesprekken besproken in de rechtbank vandaag. "De zaak is naar de klote schat. We hebben geschoten."

Deze foto betreft een still uit een eerder vertoonde video in de rechtbank - NH Nieuws

Dit bleek op een nieuwe tussentijdse zitting met Macedoniër Enes I. (27), een van de acht verdachten. Hij was zelf niet aanwezig, zijn advocaat Jeroen Soeteman wel. Die wil dat zijn cliënt, die op dit moment nog wordt verdacht van het neerschieten van het slachtoffer, het onderzoek in vrijheid kan afwachten. Hij voelt zicht gesterkt in zijn verzoek door het - voor hem verrassende - nieuws dat justitie nieuwe, verbeterde videobeelden zegt te hebben van de schietpartij op de parkeerplaats bij de strandopgang. De officier van justitie vertelde vandaag dat op die beelden niet te zien is dat verdachte I. rondom de schietpartij uit de auto is gestapt en in de buurt van het slachtoffer is geweest. 'Er zijn dus ontlastende beelden?' "Er zijn dus ontlastende beelden voor mijn cliënt? Waarom heb ik die nog niet gezien?", aldus Soeteman. Hij diende in mei al een verzoek in voor de beelden die tijdens een zitting eind augustus met een andere verdachte zijn vertoond door een advocaat. Die waren afkomstig van de camera van het toeristische winkeltje bij de strandopgang. Ook die heeft advocaat Soeteman nog niet gehad van de officier. Het is niet duidelijk waar de nieuwe beelden vandaan komen: mogelijk hebben omstanders de schietpartij gefilmd met hun mobiele telefoon. Er waren op het moment van het vuurgevecht ook strandbezoekers en inwoners van Bergen op de parkeerplaats.

Er lopen twee zaken rondom de moord in Bergen aan Zee. Enerzijds worden acht mannen van verschillende afkomst verdacht van een poging tot ontvoering en vermoorden van de Colombiaanse man. Dit was mogelijk een wraakactie na een ripdeal met cocaïne op één van de verdachten. Aan de andere kant werden in de week na de moord zes Colombianen met een connectie tot hun vermoorde landgenoot gearresteerd in een hotel. Zij hadden honderdduizenden euro's cash bij zich en uit eerdere rechtszaken blijkt dat zij zich mogelijk bezig zouden houden met de verhandeling van nepcoke. Ze worden verdacht van witwassen.

De officier vindt dat er wel degelijk reden genoeg is om verdachte Enes I. langer vast te houden: chatberichten vlak na de schietpartij wijzen volgens haar uit dat I. betrokken was bij de ontvoering en moord. Hij typt namelijk meermaals het woordje 'we' in die gespreken naar verschillende mensen.

Berichten vlak na de schietpartij, volgens het OM verstuurd door I. naar twee verschillende mensen Enes I.: "We hebben geschoten met die Colombianen. Fuck it. Bam bam bam. En daarna zij als tweede. In Bergen bij de Zee" Enes I.: "Naar de klote is de zaak schat" Enes I.: "Je weet toch die vriend van jou, die Pool, die grote met die baard?" Enes I.: "We waren er allemaal. Drie Marokkanen, twee of drie andere vrienden"

De officier gaf aan dat het dossier over de zaak eind november af is en dan vindt er in januari een regiezitting plaats. Op dit moment zitten er vijf mannen vast, één is geschorst en twee zijn nog voortvluchtig. De rechter doet later vandaag uitspraak over de voorlopige hechtenis van Enes I.

