'Een salvo van schoten, alsof er een machinegeweer wordt leeggeschoten'

Het ene moment zie je een koppeltje met hun kleine hondje ontspannen richting de strandopgang van Bergen aan Zee wandelen, het volgende moment klinkt er een achttal schoten en keihard gegil over de parkeerplaats: de eerste beelden van de drugsmoord zijn zojuist getoond in de rechtbank. Ze komen van een camera van het kleine supermarktje aan de rotonde. Een advocaat probeerde hiermee de onschuld van zijn cliënt te bewijzen.

De ontvoeringsbende zou een samenvoeging zijn van criminele groeperingen uit Zuid-Holland en het oosten, die zich hebben verenigd in Alkmaar om daarna gezamenlijk naar Bergen te rijden om 'de Colombianen te pakken', die daar in een vakantiehuisje aan de Zeeweg verbleven.

Volgens justitie zitten in de voertuigen de acht verdachten, allen naar Bergen aan Zee gekomen om een Colombiaan te ontvoeren uit wraak, omdat die één van hen, de Poolse Marius M., een paar dagen eerder had geript en mishandeld bij een cokedeal.

Die dag, dinsdag 16 februari, is het ijzig koud, met een snijdende wind langs de noordkust. Op de beelden zie je dan ook hoopjes ijs liggen rondom de rotonde. Warm ingepakte, vrolijke uitwaaiers passeren de camera, sommigen hand in hand. Ineens rijden meerdere auto's het parkeerterrein op en één komt zelfs twee keer voorbij: hij lijkt de boel te verkennen.

Drie van de in totaal acht moordverdachten , Marius M., (34) Haik C. A. (43) en Aram K. (29), moesten vandaag voor de rechter verschijnen in een tussentijdse zitting. Het zou gaan om het brein achter de mislukte ontvoering van de Colombiaan en twee chauffeurs van de voertuigen.

Er klinkt hard gegil, je ziet strandgangers rennen en tegelijk naar hun telefoon grijpen om 112 te bellen. De auto's rijden dan hoorbaar met piepende banden via de Zeeweg en richting de Parkweg. Het busje blijft achter, net als het kogelgat in het glas van het eetcafé op de hoek, de kogelhulzen en twee mutsen. De getoonde video met geluid duurde ongeveer 1,5 minuut.

Terwijl nietsvermoedende mensen in winterjassen van een strandwandeling terugkomen, stappen er in de verte wat mannen uit de auto's. Er zou toen een gevecht zijn geweest, twee van hen trekken een kort sprintje en dan klinkt er één schot dat echoot door het dorp en ook door de rechtszaal vandaag.

We weten inmiddels dat de neergeschoten Colombiaan toen door twee anderen in een auto is getild en naar het centrum van Bergen is gereden, waar de politie de auto stopte en de man op straat overleed.

"Je ziet duidelijk dat mijn cliënt, op het moment dat er wordt geschoten, juist weg wil gaan. Normaal gedrag voor iemand die ineens in een heftige schietpartij belandt ", aldus advocaat van Aram K. (29) Robert Zilver vandaag, verwijzend naar de getoonde beelden.

De verdachte zou volgens hem zijn gevraagd om mee te gaan naar Bergen aan Zee, maar niet te weten waarom. Hij wil dat K. het proces in vrijheid mag afwachten, omdat hij lichamelijke pijnen heeft.

'Pool was planner ontvoering'

De andere verdachte, Marius M., zou de afspraak met de Colombianen hebben opgezet. Hij zou daags voor de dodelijke schietpartij zelf slachtoffer zijn geweest van een ripdeal: de Colombianen persten hem af met nepcoke, stalen zijn Rolex en sloegen hem met een hamer.

Als wraak trommelde hij volgens justitie mensen op, smeedde plannen voor de ontvoering en regelde wapens en voertuigen. Zijn advocaat zegt dat M. nooit op de parkeerplaats is geweest en wil daarom dat hij tijdens het proces bij zijn gezin kan zijn, mogelijk met een enkelband. Dit geldt ook voor de derde verdachte.