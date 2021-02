Neergeschoten Colombiaan stierf voor Daniëlle's deur: "Beelden op mijn netvlies"

BERGEN - Daniëlle Lammerts, eigenaresse van een cosmeticazaak aan de Stationsstraat, heeft een slapeloze nacht achter de rug. Samen met haar man en twee collega's was zij er gistermiddag getuige van hoe een man voor haar deur stierf. Het slachtoffer was kort daarvoor neergeschoten in Bergen aan Zee . "Tot onze grote schrik ging de achterdeur open en daar kwam al en bijna half lijk de auto uit gedragen", vertelt ze tegen NH Nieuws.

Zojuist werd bekend dat dit een 45-jarige man uit Colombia is . Op hetzelfde moment arriveerde een ambulance en beginnen die met de reanimatie van het slachtoffer. Lammerts heeft dan zijn gezicht al gezien. "Helemaal geelwit. Ik zag meteen dat hij meer dood dan levend was."

Verschillende bronnen in Bergen zeggen dat de neergeschoten Colombiaan samen met zijn vrouw al lange tijd aan de Zeeweg in Bergen aan Zee woonden, maar daar wil de politie niets over zeggen. Er was wel vandaag onderzoek bij die woning, die is verzegeld door de politie.

We weten inmiddels ook dat de vermoedelijke vluchtauto waarin de schutter(s) wegreden, een witte Mercedes met een Belgisch kenteken, is aangetroffen in Egmond aan den Hoef. Die wordt nu onderzocht. Er is nog niemand aangehouden.

Camerabeelden

Ook is nog altijd niet duidelijk wat de aanleiding was voor de schietpartij in Bergen aan Zee. Het onderzoek is nog in volle gang en de politie hoopt dat mensen die meer weten over de schietpartij of mogelijk iets gezien hebben, zich melden.

Ook worden bezitters van beveiligingscamera's op het Van der Wijckplein, Zeeweg of Stationsstraat opgeroepen hun beelden te delen. Dat kan mogelijk helpen in het onderzoek.

Voor Lammerts en haar medewerkers gaat het werk in de winkel vandaag gewoon weer door. "De beelden staan nog op mijn netvlies", zegt ze. "Maar gelukkig kunnen we het er met elkaar over hebben."