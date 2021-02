Witte vluchtauto dodelijke schietpartij Bergen aan Zee mogelijk gevonden

BERGEN AAN ZEE - De politie heeft naar aanleiding van een tip een witte auto met Belgisch kenteken gevonden in Noord-Holland. Mogelijk is dit de vluchtauto van de dader(s) van de dodelijke schietpartij gisteravond in Bergen aan Zee. Een man kwam daarbij om het leven. "Het voertuig voldoet aan de kenmerken, we zijn druk bezig met het sporenonderzoek", zegt de politie tegen NH Nieuws. Er is nog niemand aangehouden.