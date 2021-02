Klopjacht door provincie op schutter: wat gebeurde er in Bergen (aan Zee)?

BERGEN AAN ZEE - Op klaarlichte dag klonken vanmiddag ineens meerdere schoten bovenaan de strandopgang. Dagjesmensen, maar ook personeel van de strandtenten en omwonenden kregen mee dat iemand werd neergeschoten op de parkeerplaats van Bergen aan Zee en dat het slachtoffer later tevergeefs werd gereanimeerd in het Bergense centrum. De politie jaagt op dit moment naar de dader.

Meerdere omstanders vertellen tegen NH Nieuws dat ze daarna mensen het slachtoffer een auto in hebben zien tillen. "Hij paste niet, dus ze waren zijn benen naar binnen aan het duwen. Een vrouw stond erbij te gillen", aldus een eigenaar van een strandtent. Waarop ook die auto via de Zeeweg wegreed.

Andere mensen zien dat het slachtoffer vervolgens van de achterbank wordt getrokken door politieagenten. "Ik zag hem alleen daar op straat liggen", aldus een omstander. Daarop wordt reanimatie gestart, is ook te zien op foto's, maar dit mocht niet baten. Het slachtoffer overleed ter plekke. Het is nog niet duidelijk om wie het gaat.

De tweede auto reed naar het centrum van Bergen, blijkt even later. Op dat moment is politie al onderweg naar Bergen aan Zee, via het dorp. Volgens een medewerker van een groentezaak wordt de auto met het slachtoffer op de Stationsstraat door de politie gestopt.

De politie laat weten dat er nog niemand is aangehouden. "We zijn door heel Nederland op zoek naar de dader", aldus woordvoerder Erwin Sintenie. Bij de rotonde aan het einde van de Bergerweg stond een politiemotor en ook op de A9 van Alkmaar in de richting van Amsterdam stonden na de schietpartij bij elke afslag en op elke parkeerplaats politieauto's te posten.

Op dit moment staan alle scenario's open en wordt op meerdere plekken in het dorp onderzoek gedaan. In ieder geval dus bij het Van der Wijckplein, aan de Stationsweg, maar ook aan de Zeeweg. Er zouden camerabeelden in beslag zijn genomen door de politie, maar dat kon de woordvoerder niet bevestigen.

"In Brabant hoor ik dit wel vaker, maar in Bergen aan Zee?"

Terug naar de strandopgang. Het wordt al donker en de politie heeft de hele parkeerplaats inmiddels ruimschoots afgezet. Het is wachten op de Forensische Opsporing, maar die heeft 'drie plaatsdelicten' te onderzoeken - weet een agent te vertellen. De wind begint flink op te steken.

'Dik pak geld'

Het personeel van één van strandtenten (open voor warme drankjes to go) laat weten geschrokken te zijn. Even daarvoor was een groepje bij hun koffie wezen halen en haalde één man een dik pak geld uit zijn zak. "Maar verder weten we echt helemaal niks. Laat ons verder maar even met rust", aldus een zichtbaar aangeslagen dame binnen.

De strandbezoeker uit het zuiden die de schoten hoorde, zit samen met twee anderen op een bankje met een afgehaalde warme chocomel. Het is wachten tot hij eindelijk weer bij zijn auto kan, die op de plaats delict geparkeerd staat. "In Brabant hoor ik dit wel vaker, een schietpartij, maar ik wist niet dat dit in Bergen aan Zee ook gebeurde."